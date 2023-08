Praia de Porto Pim reaberta depois de conhecidos resultados das análises à água

A praia de Porto Pim, no Faial, nos Açores, foi este sábado reaberta a banhos, após os resultados das análises à água não terem confirmado qualquer fonte de contaminação no local , ao contrário do que se suspeitava inicialmente.

"Os resultados indicam que a qualidade da água está dentro dos parâmetros aceitáveis", disse à Lusa fonte da Secretaria Regional do Ambiente, responsável pela gestão da zona balnear, integrada numa zona de Paisagem Protegida, e que ostenta a Bandeira Azul da Europa.

A Capitania do Porto da Horta e o Delegado de Saúde decidiram, por isso, levantar as restrições a banhos que tinham sido determinadas, por precaução, na quarta-feira, depois dos nadadores-salvadores terem alertado as autoridades para a existência de manchas de poluição na água e de cheiros intensos.

Na altura, foi hasteada a bandeira vermelha na praia de Porto Pim e interditada parcialmente a praia, por indicação do Delegado de Saúde, dando-se instruções aos banhistas para que utilizassem apenas uma zona do areal, por suspeitarem de possível contaminação das águas por bactérias fecais.

Os resultados das análises agora conhecidos não confirmaram a existência de bactérias acima dos limites permitidos por lei, fazendo com que a zona balnear tenha sido, entretanto, reaberta ao público.