Praia do Cabo do Mundo mantém Bandeira Azul

Mancha negra no areal e no mar indicavam níveis alarmantes de bactérias.

Por Manuel Jorge Bento | 10:44

A Agência Portuguesa do Ambiente indicou esta quinta-feira que a praia do Cabo do Mundo, em Perafita, Matosinhos, mantém a Bandeira Azul.

"Os resultados das análises entretanto realizadas sob a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente à água balnear, permitem garantir que estão repostas as excelentes condições balneares da praia", refere aquela entidade ao CM.

A Agência Portuguesa do Ambiente publicou na quarta-feira, na sua página na internet, os resultados da água recolhida na sexta-feira, dia em que foi detetada a mancha negra no areal e no mar, indicavam níveis alarmantes de bactérias. O valor registado de bactérias Escherichia Coli era mais do dobro do valor de referência.

A colheita realizada já na segunda-feira e cujos resultados foram conhecidos esta quinta-feira permitiu retirar a interdição a banhos.