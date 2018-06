Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia do Pedrógão tem Plano Integrado de Segurança para a época balnear

A autarquia conta com sete bombeiros municipais em permanência no local.

Por Lusa | 10:46

A época balnear abre oficialmente na praia do Pedrógão, a única praia do concelho de Leiria, no dia 15 de junho, e encerra a 15 de setembro, tendo a autarquia garantido a segurança através de um plano integrado.



"A segurança na praia será garantida por um Plano Integrado de Segurança, constituído por oito postos de praia, 11 nadadores salvadores, torre de vigia, veículo 4x4 para socorro e apoio a pessoas com mobilidade reduzida, uma moto de água de socorro, uma ambulância e rede de comunicações entre os postos de praia", informou o Município de Leiria, liderado por Raul Castro (PS), em resposta à agência Lusa.



Neste plano, a autarquia conta com sete bombeiros municipais em permanência no local, sendo que cinco fazem parte da equipa de nadadores salvadores e dois estarão na ambulância.



"Os bombeiros municipais vão realizar ações de sensibilização e recomendação de segurança e cuidados a ter com a exposição solar, com a distribuição de folhetos", adiantou à Lusa fonte do Município.



Com a época balnear quase a iniciar-se, a Câmara garantiu que os nadadores salvadores já estão contratados e os custos são repartidos entre a Câmara e os concessionários de praia. Estão também previstas reparações e melhorias nos passadiços, bem como a regularização do areal.



Os incêndios de outubro de 2017, que destruíram mais de 80% do Pinhal de Leiria, afetaram também a região da praia do Pedrogão. Segundo o Município, as "análises efetuadas, até à data, continuam a demonstrar uma qualidade de água 'excelente' para uso balnear, não tendo sido detetada qualquer alteração na sequência dos incêndios ocorridos".



Uma das queixas dos frequentadores da única praia do concelho de Leiria é a falta de dinheiro na caixa multibanco. Lembrando que a gestão da rede ATM não é da responsabilidade do Município, a Câmara de Leiria disse à Lusa que tem "encetado diligências no sentido de que seja assegurado o seu funcionamento".



Com um parque de campismo concessionado a uma entidade privada, este espaço oferece caravanismo e campismo, tendo uma capacidade oficial para 4.500 pessoas. Desde 2010, passou a incluir na sua oferta 'bungalows' e 'teepees', e também já é possível o aluguer de bicicletas.



A Praia do Pedrógão possui os galardões de Bandeira Azul da Europa, Praia Acessível, Qualidade de Ouro e é ainda considerada Praia Saudável.



De forma a garantir a animação na praia do Pedrógão ao longo da época balnear, o Município tem desenvolvido todos os anos o programa "Vivó Verão", com dezenas de atividades para os banhistas.



Entre as várias iniciativas estão "a Arena do Desporto, para promover a prática desportiva, Biblioteca de Praia, que permite o acesso a livros e a dezenas de ações de cariz lúdico e pedagógico, Leiria Tem Saúde, com rastreios e informação e formação na área da saúde e promoção de hábitos de vida saudáveis, ações de sensibilização ambiental, Festival da Sardinha e Carnaval de Verão".