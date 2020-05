Praia do Porto Santo reabre ao público no domingo

A praia do Porto Santo reabre ao público a partir de domingo e deixa de ser obrigatória a quarentena para os residentes no arquipélago que cheguem àquela ilha, anunciou o presidente do Governo da Madeira.

"Dada a situação favorável epidemiológica naquela ilha, a praia do Porto Santo é reaberta ao público a partir do próximo domingo, dia 10 de maio", disse Miguel Albuquerque em videoconferência.

A ilha do Porto Santo não regista novos casos de infeção por covid-19 desde o dia 19 de abril.