Praias algarvias entre Quarteira e Faro interditas a banhos devido à presença de microalgas

As praias algarvias entre Quarteira e a Ilha da Barreta - também conhecida por ilha deserta - em Faro foram esta segunda-feira interditas a banhos devido à presença de microalgas, de cor vermelha, prejudiciais à saúde.O contacto com a pele não é um problema, mas sim a ingestão da água contaminada, segundo confirmou oA primeira praia a ser interdita foi a de Faro, este domingo, seguida das praias de Quarteira e Vilamoura já esta segunda-feira.A capitania do porto de Faro não tem, para já, previsão de reabertura.A Autoridade de Saúde está encarregue do caso.