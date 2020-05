Praias da Póvoa de Varzim reabertas para atividades desportivas e de lazer

A Câmara da Póvoa de Varzim, do distrito do Porto, anunciou esta quarta-feira abertura das praias do concelho para atividades desportivas e de lazer, embora recomende adoção de medidas de segurança para evitar a disseminação da covid-19

Devido à pandemia, as praias da Póvoa de Varzim, uma das maiores estâncias balneares do Norte, estiveram interditas desde 14 de março, por despacho da capitania local, que esta quarta-feira levantou as restrições.

Segundo a autarquia poveira, "a partir de hoje voltam a ser permitidas atividade nos areais ou no mar", mas foram deixadas algumas recomendações à população.

"Na frequência das praias deverão ser mantidas as medidas de distanciamento físico, de etiqueta respiratória e de lavagem das mãos", pode ler-se na informação aos munícipes.

A Câmara da Póvoa de Varzim lembra que "os ajuntamentos na praia devem ter o número máximo de dez pessoas, com uma única exceção para as famílias numerosas", e recomenda "uma distância de dois metros entre banhistas tanto na areia como na água.

A época balnear na Póvoa de Varzim arranca, habitualmente, a 15 de junho, estando a autarquia a aguardar pelas indicações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre a medidas a adotar.

A pandemia de covid-19 provocou em Portugal a morte de 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, havendo 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

No concelho de Póvoa de Varzim registaram-se 139 infetados até esta quarta-feira.