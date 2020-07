Praias de Santo António e Monte Gordo abertas a banhos

Os utentes das praias de Santo António e Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, já podem ir a banhos, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente ter anunciado que foram levantadas as restrições impostas na quarta-feira.

As duas praias algarvias, no distrito de Faro, tinham ficado interditadas a banhos na quarta-feira, depois de uma análise da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), colhida na segunda-feira, ter revelado a presença de mais coliformes num valor que dobrava o legalmente permitido.

"Recolhida nova amostra durante o dia de ontem [quarta-feira], face aos resultados abaixo dos limites impostos pela legislação, deixam de existir restrições ao uso das águas balneares nas praias de Monte Gordo e Santo António, concelho de Vila Real de Santo António", anunciou a APA num comunicado.