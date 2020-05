Praias de Sintra sem toldos e barracas para aumentar espaço no areal na próxima época balnear

As praias do concelho de Sintra não vão ter toldos nem barracas durante a próxima época balnear, de forma a aumentar o espaço disponível no areal, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Basílio Horta.

"Chegámos a acordo com os concessionários para que as nossas praias não tenham nem toldos nem barracas. É um gesto muito relevante e de grande solidariedade", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa.

Segundo explicou Basílio Horta (PS), esta cedência dos concessionários vai permitir aumentar o espaço disponível no areal e, consequentemente, que mais pessoas possam "desfrutar das praias".