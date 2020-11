A pandemia afetou muita coisa em Portugal e em todo o Mundo, mas não conseguiu alterar a beleza natural das praias do Algarve. E foi este património valioso que levou a que a região turística tenha sido considerada, mais uma vez, como o Melhor Destino de Praia do Mundo. A distinção foi conhecida durante a entrega dos prémios dos World Travel Awards 2020, considerados os Óscares do turismo.









Segundo Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, “os prémios não produzem receitas mas são importantes para dar consistência ao destino turístico”.

A nível nacional foram atribuídos 14 prémios mundiais a Portugal, que já tinha sido eleito este ano o melhor destino da Europa. No entanto, o País perdeu o prémio de Melhor Destino de Férias do Mundo, que foi entregue às Maldivas. Lisboa ganhou o prémio de Melhor Destino City Break do Mundo e a Madeira voltou a ser premiada como o melhor destino insular em todo o Planeta.



No entender de Paula Oliveira, diretora-executiva da Associação Turismo de Lisboa, “esta é uma excelente notícia num ano tão catastrófico”. Antes da pandemia, o setor do turismo gerava em Lisboa 14,7 mil milhões de euros de receita anual.