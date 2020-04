Praias e ruas de Sines desertas em dia de Páscoa

As principais praias do concelho de Sines estão desertas neste domingo de Páscoa devido ao Estado de Emergência decretado pelo Governo que não permite a circulação de pessoas.

Mesmo com uma temperatura a rondar os 20 graus e a convidar a um passeio junto ao mar, a população ficou em casa seguindo as recomendações da GNR e da Direção Geral da Saúde.

Pela manhã, alguns populares ainda saíram á rua para caminhar e passear os seus animais de companhia, mas rapidamente recolheram às suas habitações.

Ao longo deste domingo, os militares da GNR percorrem as ruas da cidade de Sines, com avisos sonoros para alertar a população para os cuidados que deve ter com o COVID-19.

A GNR está a utilizar os altifalantes das viaturas de patrulhamento para fazer chegar a mensagem à população de que neste período de pandemia devem "ficar em casa".

"Fiquem em casa. A desobediência é crime. Fiquem em casa. Quem está sob isolamento profilático, em quarentena, entrou no país agora ou vem de uma zona de contaminação comunitária, tem que ficar em casa", são alguns dos avisos que estão a ser difundidos pelos militares da GNR.

Nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, um total de 100 efetivos do destacamento da GNR de Santiago do Cacém, estão a controlar os principais eixos rodoviários dos dois concelhos.