Praias fluviais de Seia com regras extraordinárias para o novo coronavírus

As sete praias fluviais do concelho de Seia vão funcionar este ano com regras de segurança extraordinárias, devido à pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado pela Câmara Municipal.

"Em tempo de pandemia, onde é imperativa a implementação de regras extraordinárias de forma a assegurar boas práticas na utilização das praias, o município de Seia, em colaboração com as restantes entidades competentes, tomou diligências para garantir, da melhor forma possível, a segurança dos utentes e a proteção da saúde pública, de residentes e visitantes do concelho", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

No concelho de Seia, no distrito da Guarda, existem sete praias fluviais, com uma capacidade total para 2.460 veraneantes.