As miniférias (vividas por muitos este fim de semana) e as temperaturas amenas (25 graus de máxima) que se registaram este sábado levaram milhares de pessoas aos areais das praias do Algarve. No entanto, foram poucas as praias que atingiram uma ocupação plena na aplicação Info Praia, lançada pela Agência Portuguesa do Ambiente para controlar o número de pessoas em zonas balneares.Pelas 16h00 deste sábado,...