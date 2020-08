Praias pequenas lotadas às 10h00 em época balnear

Antes das 10h00 da manhã já as praias mais pequenas da região, como Benagil e Marinha, ambas no concelho de Lagoa, têm içada a bandeira vermelha, indicadora de que já estão cheias, facto esta quinta-feira confirmado pelo CM. Pelo contrário, na praia da Rocha, em Portimão, há muito espaço disponível para os banhistas.

Em Benagil, que atrai muitos turistas por causa da sua famosa gruta, a GNR não tem tido mãos a medir para controlar o trânsito. O estacionamento é, aliás, o principal problema, que afeta até os residentes e comerciantes locais.





No areal, com capacidade para 100 pessoas na maré vazia, "tem sido mantido o distanciamento", assegurou ao CM o nadador-salvador João Simões. Rúben Costa, operador turístico em Benagil, confirmou a "grande procura" de turistas, mas "com o devido distanciamento nas embarcações".

Na praia da Marinha, as obras no parque de estacionamento afastam as pessoas, mas há quem faça mais de um quilómetro a pé para lá chegar.

No extenso areal da praia da Rocha, apenas no passado dia 20 foi atingida a lotação máxima, de 800 pessoas. "Até houve discussões por causa do distanciamento, mas nunca mais se repetiu", revelou ao CM o concessionário José Viegas.