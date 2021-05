Após vários meses confinados, os portugueses preparam-se para viver um verão mais livre e para aproveitar um dos maiores recursos do País: as belas praias que existem de norte a sul. Ana Catarina Guimarães, médica de Medicina Geral e Familiar no Hospital Lusíadas Braga, diz que os benefícios de ir à praia – para a nossa saúde e bem-estar – são muitos, e variados.