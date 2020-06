Praias vão ter 850 mil lugares

Lotação das praias da região do Alentejo

Lotação das praias da região do Norte

Lotação das praias da região do Centro

As praias portuguesas contam com uma capacidade máxima de 850 mil banhistas, em contexto da pandemia de Covid-19. Deste total a Agência Portuguesa divulgou, esta terça-feira, a lotação existente nos areais do Alentejo, Centro e Norte.A costa da região Centro, entre os concelhos da Murtosa e Marinha Grande, conta com um total de 162 mil lugares. Por sua vez, a região Norte, que se estende desde Caminha até Espinho, tem capacidade para 139 mil banhistas. Já a costa alentejana, o concelho de Setúbal e a costa sul de Sesimbra podem receber 46 mil banhistas.Na região Centro, a praia da Barra (Ílhavo) lidera na capacidade, com espaço para 11 800 utentes, seguindo-se Mira, com 11 200. No Norte, o areal de Matosinhos conta com oito mil lugares e o da Aguda (Vila Nova de Gaia) com 5700 lugares. Mais a Sul, a maior é Tróia-Mar (Grândola) com 3500 lugares, e praia do Ouro (Sesimbra) com três mil. Algarve e a Região de Lisboa e Vale do Tejo somam mais de meio milhãode lugares, divulgados a 28 de maio.