Praias vão ter sala para quarentena

As praias vão ter uma sala para quarentena para os banhistas suspeitos de estarem infetados com o novo coronavírus. A sala de isolamento dos casos suspeitos da doença Covid-19 será instalada nos postos de primeiros socorros que funcionam junto aos areais, onde normalmente são assistidos os banhistas com ligeiros problemas e saúde. Nos postos têm de existir também termómetros, para medir a temperatura, e equipamentos de proteçã...