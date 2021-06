Prazo de inscrição na ADSE para contratos individuais só acaba em setembro, diz Ministério

O prazo de inscrição na ADSE dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho nas entidades públicas termina em setembro e não este mês, disse hoje fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública à Lusa.

Segundo o gabinete ministerial, "o prazo de inscrição de trabalhadores públicos com contrato individual de trabalho na ADSE terminará em setembro" e não em junho.

No entanto, explica o ministério, "não se trata de uma prorrogação do prazo, uma vez que a sua contagem esteve suspensa nos termos das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus".