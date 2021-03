Prazo para limpar as matas até 15 de maio em todo o País

O Governo adiou por mais dois meses o prazo para que os proprietários procedam à limpeza de terrenos junto de habitações ou unidades industriais, de forma a prevenir os incêndios. O prazo terminava esta segunda-feira mas devido à pandemia de Covid-19 e aos condicionalismos provocados pelo confinamento o Ministério da Administração Interna decidiu prolongá-lo até 15 de maio.



O facto de este inverno ter chovido com intensidade e a previsão de um início de primavera também chuvoso – o que fará crescer o mato – foi outro dos fatores para o alargamento do prazo. Em 2020, a GNR levantou 6300 autos de contraordenação a proprietários de terrenos que não cumpriram a lei. As coimas para quem não cumpre variam entre 280 e 120 mil euros.

