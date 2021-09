Prazo para TAP reembolsar 1,2 mil milhões ao Estado alargado até fim do ano

A TAP apenas terá de reembolsar o empréstimo de 1,2 mil milhões de euros concedido pelo Estado português a 31 de dezembro deste ano e não esta quarta-feira, 1 de setembro,na noite de terça-feira a companhia aérea.O empréstimo, concedido ao abrigo do contrato de financiamento celebrado a 17 de julho do ano passado, viu a data de reembolso ser prorrogada esta terça-feira."Desta forma, o prazo de reembolso do empréstimo que foi concedido à TAP ao abrigo doContrato de Financiamento termina a 31 de dezembro de 2021 (e não a 1 de setembro de2021 como inicialmente previsto no Contrato de Financiamento) em caso de não adoção dedecisão final pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até aquela data", assinala o comunicado.Caso Bruxelas decida favoravelmente sobre o auxílio à reestruturação até 31 de dezembro, a data de reembolso do empréstimo será "aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do Grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia", conclui o comunicado.