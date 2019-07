Prazo para voltar a casar após divórcio perto do fim

Vai ser possível contrair matrimónio imediatamente após um divórcio ou viuvez. A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou esta quinta-feira a alteração ao Código Civil.O prazo internupcial, atualmente previsto, impede um segundo casamento no prazo de 180 dias após o divórcio ou viuvez, no caso dos homens, e de 300 dias no caso das mulheres, como consta da lei de 1966.A alteração ao prazo - proposta inicialmente por BE, PS e PAN - mereceu a aprovação de todos os partidos, com exceção do CDS-PP.A omissão de qualquer ponto que redefina o princípio da presunção de paternidade - a lei entende, de forma automática, que o marido é o pai do bebé - mostrou-se preponderante para que, na versão final, comunistas e sociais-democratas votassem favoravelmente.A solução para o entendimento passou pela mera eliminação do prazo, de forma a não reescrever artigos do Código Civil que tratem aquele regime.Na versão inicial, o BE defendia 180 dias de prazo internupcial, equiparado entre géneros. O PS tinha intenção de reduzir o período a 30 dias. O PAN foi o único a propor a eliminação.A nova regra é votada, em plenário, no dia 19 e poderá entrar em vigor já em setembro, caso o PR promulgue o diploma antes de ir de férias, em agosto.