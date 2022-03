O vice-procurador-geral, Carlos Adérito Teixeira, não tem dúvidas. O Ministério Público está em “pré-rutura” no que respeita a meios técnicos e humanos e a sua voz não tem sido ouvida pelo poder político. “Julgo que há quem não nos oiça. Não sei se é porque não tem ouvido para a música ou para o clamor do sistema de Justiça”, declarou esta sexta-feira Carlos Adérito Teixeira no Congresso dos Magistrados do Ministério Público, que está a decorrer em Vilamoura, no Algarve.Também o presidente do sindicato desta magistratura, Adão Silva, considerou que o poder político “tem de garantir condições efetivas” para que o Ministério Pública possa dar uma resposta efetiva às suas obrigações legais e constitucionais para com o povo português, sublinhando ainda a importância da separação de poderes.O Congresso é encerrado este sábado pelo Presidente da República.