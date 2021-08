Preço das casas obriga portugueses a viver em Espanha e trabalhar em Portugal

O aumento preços das casas em Portugal e a falta de oferta no mercado imobiliário estão a levar os portugueses a optarem por viver em Espanha.



Os trabalhadores portugueses na linha de fronteira têm optado por comprar casa no país vizinho que, em muito dos casos, o valor do imóvel é metade dos que existem em Portugal.

Segundo o Jornal Expresso, o arrendamenro de casas na zona da fronteira no Algarve ronda os 600 euros, ou mais, enquanto que em Espanha é possível arrendar por metade do valor. Isto ocorre devido à "pujança imobiliária espanhola, alimentada pela conclusão de dezenas de edifícios cuja construção tinha ficado suspensa com a crise económica", refere o jornal.

A vida entre Portugal e Espanha tem poucas burocracias: apenas é necessário o registo na autarquia espanhola em causa e o registo fiscal se o período de residência for maior do que 183 dias, refere o jornal contacto.