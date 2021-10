Preço do tabaco deverá aumentar 10 cêntimos por maço com agravamento fiscal em 2022

Não é só o preço dos combustíveis que continua em linha ascendente. Também o preço do tabaco deverá subir já a partir do próximo ano devido ao agravamento fiscal trazido pelo Orçamento do Estado para 2022.De acordo com a estimativa da Imperial Brands, que comercializa as marcas JB ou West, em causa estão 10 cêntimos por maço de tabacoAs taxas de impostos especiais de consumo, onde se incluem o tabaco e as bebidas alcoólicas, vão ser atualizadas em 1% no próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).De acordo com o documento, "considerando a evolução esperada para o consumo privado e procura interna no próximo ano, prevê-se um aumento da receita em 2022, face a 2021, em 98 milhões de euros no ISP [Imposto Sobre Produtos Petrolíferos](+3%), em 34 milhões de euros no IT [Imposto sobre o Tabaco](+2%) e em 10 milhões de euros no IABA [Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (+4%)".O Governo entregou a proposta do novo Orçamento na segunda-feira, dia 11 de outubro, na Assembleia da República. Este documento, que ainda espera por aprovação, prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.