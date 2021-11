Preço dos passes sociais não se altera em 2022 na Área Metropolitana do Porto

Os preços dos passes sociais na Área Metropolitana do Porto vão manter-se em 2022, anunciou esta terça-feira este organismo, que quer assim "reforçar o apoio aos agregados familiares" face ao aumento dos custos dos transportes e outros bens.

Em nota de imprensa enviada hoje, o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, diz que "esta é uma medida de extrema importância para as famílias, já tão esmagadas com os aumentos generalizados, que irão agravar-se no próximo ano".

Com esta medida, a AMP pretende "reforçar o apoio aos agregados familiares", ao absorver "a subida dos custos dos próprios transportes, num momento em que, face à conjuntura económica provocada, nomeadamente, pelo aumento dos combustíveis, os preços de produtos e bens estão incrementados", destaca a nota.