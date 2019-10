Preço dos transportes sobe 0,38%

No dia 1 de janeiro de 2020 as tarifas dos transportes públicos de passageiros vão ser atualizadas em 0,38%, anunciou esta sexta-feira a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). Esta subida tem como referência a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor.As autoridades de transportes têm até ao dia 15 de novembro para fixar a taxa de atualização tarifária relativa aos serviços sob a sua jurisdição.Estas autoridades podem ainda fixar taxas diferenciadas, tendo em conta as componentes integrantes dos custos de exploração, como seja a variação de custos salariais médios e a variação de custos energéticos médios.