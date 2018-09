Preço médio das avaliações bancárias alcança máximo desde 2008

Valor por metro quadrado está nos 1.196 euros, o que representa o preço mais elevado nos últimos 10 anos.

12:25

O preço médio das avaliações bancárias voltou a aumentar e a atingir novos máximos, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). 1.196 euros é o preço médio do metro quadrado, em Agosto. Não há registos de um valor tão elevado desde Setembro de 2008, último ano em que há dados.O valor médio da avaliação bancária de Agosto representa um aumento de 6,6% face ao ano passado.Por regiões, o Algarve continua em destaque, com o preço médio a ascender a 1.547 euros por metro quadrado. Segue-se a Área Metropolitana de Lisboa, onde o preço médio está nos 1.468 euros. Do lado oposto está o Centro (989 euros) e o Alentejo (997 euros).Os dados do INE revelam ainda que os preços das avaliações bancárias aumentaram em todas as regiões, segundo avança o Negócios