"Preço não será determinante": Graça Freitas defende que compra da vacina terá em conta a qualidade

Graça Freitas defendeu esta segunda-feira, na conferência de imprensa da DGS, que a vacina ainda está numa fase em que há muitas dúvidas e é preciso ser bem analisada.A diretora-geral da saúde garantiu, no entanto, que não será o preço a ditar a escolha de uma vacina mas sim a eficácia da mesma."Uma vacina tem de ser segura, as pessoas não estão doentes, estão saudáveis, têm de ser vacinas com eficácia e, no seu conjunto, têm que ter qualidade", afirmou Graça Freitas avançando que o Infarmed e a EMA (Agência Europeia do Medicamento) estão a acompanhar o desenvolvimento."Uma coisa é elas serem aprovadas (...) outra coisa é a data em que estão disponíveis, a quantidade em que vão estar disponíveis e para quem vão estar disponíveis", justificou a diretora-geral de saúde.