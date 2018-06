Preços da habitação com maior subida em oito anos

INE avança que valores aumentaram 12, 2 por cento no primeiro trimestre.

Por Lusa | 12:01

Os preços da habitação aumentaram 12,2% até março, em termos homólogos, pelo quinto trimestre consecutivo, acelerando face à subida de 10,5% do trimestre anterior e crescendo ao ritmo mais alto em pelo menos oito anos, divulgou esta sexta-feira o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta é a taxa de variação mais elevada do Índice de Preços da Habitação (IPHab) da série disponível desde 2009, tendo o aumento de preços ocorrido quer nas habitações existentes, quer nas habitações novas, que apresentaram as variações mais altas da série.

"As habitações existentes registaram um aumento no ritmo de crescimento dos preços pelo terceiro trimestre consecutivo, tendo-se fixado em 13,0% nos três primeiros meses do ano (11,8% no quarto trimestre de 2017)", refere o instituto, enquanto nas habitações novas "a taxa de variação (9,7%) foi a mais elevada da série, aumentando 3,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior".