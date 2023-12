Preços de viagens Andante no Porto aumentam 10 e 20 cêntimos em 2024

Os bilhetes ocasionais do Andante, utilizados na Área Metropolitana do Porto (AMP), vão aumentar 10 cêntimos nos títulos Z2, Z3 e z4, e 20 nos Z5 e Z6, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte do TIP - Transportes Intermodais do Porto.

De acordo com a nova tabela de preços divulgada à Lusa, que entra em vigor em 1 de janeiro (segunda-feira), o preço de um bilhete Z2 (permite circular entre duas zonas contíguas) passa de 1,30 euros para 1,40.

O mesmo aumento nominal verifica-se nos títulos Z3, que passam de 1,70 euros para 1,80 euros, e nos títulos Z4, que passam de 2,15 euros para 2,25 euros.