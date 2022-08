A diferença de valores é explicada pelas cotações nos mercados internacionais, com a tonelada do gasóleo a conhecer uma subida sustentada desde dia 7. Na sexta-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou no mercado de futuros de Londres em alta de 1,71% e voltou a quebrar, pela segunda vez esta semana, a barreira dos 100 dólares.



Os combustíveis voltaram a aumentar esta segunda-feira, invertendo a tendência de queda que durava há 10 semanas consecutivas. O gasóleo conhece a maior subida, com um aumento de 11 cêntimos o litro e a gasolina meio cêntimo.A diferença de valores é explicada pelas cotações nos mercados internacionais, com a tonelada do gasóleo a conhecer uma subida sustentada desde dia 7. Na sexta-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou no mercado de futuros de Londres em alta de 1,71% e voltou a quebrar, pela segunda vez esta semana, a barreira dos 100 dólares.

Segundo apurou o CM, face à conjuntura atual, o Governo deverá prolongar o mecanismo de redução extraordinária do Imposto Sobre o Produtos Petrolíferos (ISP) por mais um mês para não encarecer, ainda mais, os combustíveis.





No caso do gás natural, um dia depois de o Governo ter aberto a porta do mercado regulado a todos os consumidores que se encontram no regime livre a partir de 1 de outubro (o que pode proporcionar uma poupança de 70% na fatura), a Comissão Europeia veio exigir que não só existam medidas a incidir sobre o preço, mas também sobre as quantidades consumidas. “É importante que tais medidas sejam limitadas em termos das quantidades abrangidas, de modo a não desencadear um aumento do consumo, em particular no contexto do plano de redução da procura da UE”, referiu uma fonte comunitária. Em causa está a redução voluntaria de 15% do consumo de gás até à primavera de 2023.