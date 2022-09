Preços mais elevados e menos oferta: Há menos 80% de quartos disponíveis para estudantes em 2022

Os estudantes do Ensino Superior vão enfrentar um ano letivo "ainda mais difícil para encontrar casa" disse João Machado, presidente da Federação Académica de Lisboa, ao jornal Público. Esta será uma dificuldade acrescida para os estudantes deslocados durante o ano letivo 2022/23 depois de os proprietários retirarem do mercado cerca de 80% dos quartos que estavam disponíveis para arrendamento.



Em setembro do ano de 2021, havia no mercado privado cerca de 9884 anúncios de quartos disponíveis, no país, para os estudantes. Já no mês referente a este ano, o Observatório do Alojamento Estudantil, publicado pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES) aponta para 1973 quartos disponíveis. A quebra mais acentuada é registada em Lisboa, refere o Público.



Dados do Observatório do Alojamento Estudantil revelam também que os preços dos quartos disponíveis para os estudantes estão mais elevados, em comparação aos preços do ano passado e rondam uma média nacional de 294 euros. Em Lisboa e no Porto os valores são os mais altos e rondam os 381 euros e 324 euros, respetivamente.



Conforme refere o Público, estes valores estão bem acima do apoio que o Estado dá aos estudantes carenciados que não conseguem vaga nas residências universitárias, que ronda os 221,60 euros mensais em quase todo o país.