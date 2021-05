Prédio na Nazaré viola leis urbanísticas

O perito nomeado pela Ordem dos Arquitetos para analisar o processo de construção de um prédio na Nazaré, embargado pela câmara na sequência de protestos da população, defendeu que “o projeto viola claramente” o Plano Diretor Municipal (PDM).A autarquia tinha procedido ao embargo parcial da obra, no corpo nascente que confina com a rua da Arte Xávega, para tomar uma decisão definitiva após a reavaliação da análise técnica do projeto de arquitetura. O relatório de peritagem, assinado pelo arquiteto Filipe Borges de Macedo, dá razão à população, que contesta o desalinhamento em relação aos imóveis vizinhos e a diminuição da largura de uma rua.