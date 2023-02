Vários sócios do Clube de Golf do Estoril (CGE) estão revoltados com o anúncio de um projeto imobiliário no campo Golf Estoril e querem avançar com diligências judiciais para travar o projeto da Estoril Plage (EP).



A direção do CGE demarca-se e assegura que “sempre considerou todas as opções disponíveis para defender o Clube e perante os factos existentes decidiu que o diálogo é o único caminho para o relacionamento do Clube com o proprietário do Golf do Estoril, ou seja, a EP”.









Ver comentários