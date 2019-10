Premiada investigação sobre reação das células ao oxigénio

O prémio Nobel da Medicina foi esta segunda-feira atribuído aos investigadores norte-americanos William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza pelas descobertas relativas à forma como as células reagem e se adaptam às diferenças de oxigénio."A importância fundamental do oxigénio é conhecida há anos, mas o processo de adaptação das células às variações dos níveis de oxigénio era um mistério", explicou o Comité do Nobel.O prémio tem um valor de nove milhões de coroas suecas, o que corresponde a mais de 826 mil euros. Para o Instituto de Medicina Molecular, esta investigação permite pensar em estratégias para bloquear células cancerígenas.