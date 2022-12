Continua o mistério do Euromilhões na freguesia da Corga de Lobão, no concelho de Santa Maria da Feira. No dia 11 de novembro, foi registado no café Grilo um boletim que garantiu o prémio de um milhão de euros ao apostador, mas, até este sábado, 43 dias depois, ainda não reclamou o dinheiro, confirma a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.









