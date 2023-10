Prémio Nobel da Literatura atribuído a Jon Fosse

O Prémio Nobel da Literatura 2023 foi entregue ao autor norueguês Jon Fosse, de 64 anos, "pelas suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível", disse o The Nobel Price no X/Twitter.



Jon Fosse escreve romances muito reduzidos a um estilo que se tornou conhecido como "minimalismo de Fosse".







O autor que escreve na menos comum das duas versões oficiais do norueguês, disse que considerava o prémio como um reconhecimento desta língua e do movimento que a promove.