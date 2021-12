A situação pandémica no Algarve é “preocupante”, admitiram esta segunda-feira as autoridades regionais de saúde, que contabilizam 35 surtos de Covid-19 ativos na região, 20 dos quais em escolas e dois em lares de idosos. Esta segunda-feira, havia 171 alunos infetados pelo novo coronavírus e 2487 em isolamento profilático, além de 20 funcionários infetados e 345 em isolamento. No total, 111 turmas estão em isolamento profilático no Algarve.









Um dos lares afetados está a braços com um surto de “alguma dimensão”, embora “estabilizado”, garantiu a delegada de saúde do Algarve. “A situação epidemiológica no Algarve é preocupante. Os números são elevados e a estimativa é ainda de algum crescimento, o que faz pressão sobre os serviços de saúde”, admitiu Ana Cristina Guerreiro. A responsável acredita, porém, que os hospitais “têm uma margem grande” para absorção de doentes.

Na região, acrescentou, a taxa de incidência de Covid-19 tem sido “predominante” na faixa etária dos 30-39 anos e tem atingido muitas “crianças em idade escolar”. Quanto ao perfil dos internados em Cuidados Intensivos, a delegada de saúde apontou que “são mais novos do que na primeira vaga de inverno” e que “50 por cento das pessoas não estão vacinadas”.





No fim de semana, dois doentes do Algarve foram levados para o Hospital de Santa Maria por precisarem de um dispositivo de circulação extracorporal.