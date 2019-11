Prepare o cachecol e o guarda-chuva. Terça-feira marcada por vento forte e aguaceiros

Prepare o cachecol e o guarda-chuva. Esta terça-feira vai ficar marcada por períodos de chuva no Norte e Centro do País, com maior intensidade no Minho e Douro Litoral, ao final da tarde.Esta informação está a ser avançada pelo IPMA, que revela também vento forte nas terras altas e, por vezes, no litoral oeste. Há também registo de pequena descida das temperatura com máximas de 18º graus para Lisboa, 16º para o Porto, 21º para Faro e 10º graus para a Guarda.Sete distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros entre as 15h00 desta terça-feira e as 18h00 de quarta-feira.

Estes distritos vão passar depois a aviso laranja, entre as 06h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira, por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a sete metros e ondas máximas que podem atingir os 14 metros.