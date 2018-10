Prepare o guarda-chuva. Precipitação deverá manter-se até sábado

Após um verão tardio, eis que chegam as descidas de temperatura e a precipitação por todo o país.Esta quinta-feira, a chuva vai atingir todo o país continental e ilhas. Vila Real, Viseu e Coimbra estão em alerta amarelo devido às fortes chuvas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da AtmosferaO cenário de chuva que começou esta madrugada deverá manter-se até sábado , com a precipitação a fazer-se sentir, em diferentes momentos e com diferentes intensidades, um pouco por todo o país.