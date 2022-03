Amanhã, os relógios são adiantados para a hora de verão, da 01h00 para as 02h00, o que acontece sempre no último domingo de março, em Portugal continental e na Madeira. Nos Açores a mudança é feita às 00h00.



O término do horário de verão acontece sempre no último domingo de outubro. Este ano será dia 30: às 02h00 os relógios regressam à 01h00 (nos Açores, à 01h00 recua para 00h00).