Prepare-se! Massa de ar polar leva a descida das temperaturas em todo o País

As temperaturas máximas vão descer 08 graus Celsius a partir de quinta-feira devido a uma massa de ar muito frio proveniente da Irlanda, prevendo-se também vento forte e queda de neve, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

"A descida acentuada da temperatura será a partir de amanhã [quinta-feira]. Estes valores baixos vão manter-se sexta-feira e sábado e no domingo espera-se uma subida da temperatura", disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, esta descida brusca da temperatura está relacionada com a entrada de uma massa de ar muito frio, ar polar, que vem de norte, da Irlanda.