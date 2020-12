Prepare-se para um Natal gelado. Conheça as temperaturas esperadas para o seu distrito na noite de consoada

Veja aqui as temperaturas máximas e mínimas esperadas para o seu distrito:

O Natal não se prevê molhado mas o frio vai chegar em força. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há regiões do país cujas temperaturas vão atingir ou até ultrapassar os 0 graus.Na noite de consoada, o distrito que se prevê mais frio é Bragança, com -2º de mínima e 9º de máxima. Contrariamente, é Faro quem se destaca pelas temperaturas mais amenas, com a mínima a atingir apenas os 10º.Em Lisboa, a mínima é de oito graus e a máxima de 13. Já nas ilhas, o cenário é mais ameno: os Açores esperam mínimas de 11º e máximas de 16º. Já o Natal na Madeira vai ser quase primaveril, com os termómetros a atingir os 21º.O céu vai estar nublado em todo o território continental, à exceção dos distritos de Coimbra, Viana do Castelo, Braga e Vila Real onde o sol vai espreitar tímido.Viana do Castelo - 12º/4ºBraga - 13º/2ºVila Real - 10º/2ºBragança - 9º/-2ºPorto - 13º/4ºAveiro - 13º/5ºCoimbra - 13º/3ºViseu - 9º/2ºGuarda - 5º/0ºLeiria - 12º/4ºCastelo Branco - 12º/5ºSantarém - 14º/6ºPortalegre - 10º/6ºLisboa - 13º/8ºSetúbal - 13º/6ºÉvora - 13º/5ºBeja - 14º/7ºFaro - 17º/10ºPonta Delgada - 16º/12ºSanta Cruz das Flores - 16º/12ºHorta - 16º/12ºAngra do Heroísmo - 15º/11ºFunchal - 21º/18ºPorto Santo - 20º/16º