Prepare-se para um sábado marcado por chuva e vento

Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca sob aviso 11 distritos em Portugal continental e ilhas.

07:56

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado chuva e vento intensos na maioria dos distritos de Portugal continental e nas ilhas.



Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja, Faro e todas as ilhas do arquipélago da Madeira e Açores estão sob avisos metereológicos devido à previsão de chuva, vento e forte agitação marítima.



Quanto às temperaturas, Braga e Guarda vão ser os distritos mais frios com 14 e 12 graus previstos respetivamente.



Os restantes distritos vão variar entre os 16 e os 21 graus de máxima com o litoral do país a ter as temperaturas mais altas.