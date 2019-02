Prepare-se. Sexta-feira traz mais frio e há previsão de chuva para o fim de semana

Temperaturas vão baixar esta sexta-feira, principalmente no período da noite.

07:37

As previsões meterelógicas previstas para esta sexta-feira apontam para grandes períodos de nebulosidade durante todo o dia e descida das temperaturas em todo Portugal Continental, com um arrefecimento que se vai sentir essencialmente a partir ao fim do dia.



A informação, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta também para chuva durante este fim de semana.

Relativamente às temperaturas, para Lisboa pode contar com máximas de 19 graus, 21 para o Porto e 15 para Faro.