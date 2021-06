Os médicos prescreveram 5703 embalagens de anti-histamínicos (fármacos destinados ao alívio de alergias) por dia, entre janeiro e março deste ano. No primeiro trimestre as farmácias dispensaram, com receita médica, 513 327 caixas destes medicamentos. Os dados, divulgados aopelo Infarmed, permitem concluir que houve uma quebra nas prescrições a rondar os 40%, relativamente ao período homólogo....