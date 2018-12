Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presépio de areia no Vaticano surpreende fiéis e visitantes

Escultura foi construída com 1300 metros cúbicos de areia de uma praia.

Por Francisca Genésio | 09:44

O tradicional presépio na praça de São Pedro, no Vaticano, surpreendeu este ano fiéis e visitantes com algo inédito.



O presépio, construído com 1300 metros cúbicos de areia de uma praia de Veneza, pesa 700 toneladas, tem 16 metros de largura, 5 de altura e 6 de profundidade, ocupando uma área de 25 metros quadrados.



Além da escultura, a praça de São Pedro recebeu ainda uma árvore de Natal, com cerca de 21 metros de altura.



A decoração natalícia permanece em exposição até ao dia do batismo de Jesus, assinalado a 13 de janeiro de 2019, uma data que marca o fim da época de Natal.



A inauguração decorreu na sexta-feira, perante centenas de pessoas.