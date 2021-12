O presépio da Igreja da Sagrada Família, no Entroncamento, foi destruído a pontapé após a missa das 09h30, no domingo, por um homem que, momentos antes, esteve no local a pedir esmola.O suspeito, de 42 anos, residente em Santarém, fugiu após ter sido surpreendido em flagrante, mas acabou por ser seguido por fiéis e identificado pela PSP pouco tempo depois, junto à estação ferroviária da cidade.