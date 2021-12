Presépios vandalizados deixam população e autarcas de Vila Real revoltados

Os 21 presépios instalados pelas juntas do freguesia no centro de Vila Real foram vandalizados. Desconhecidos roubaram, partiram e incendiaram várias peças, o que deixou população e autarcas revoltados.





Logo no primeiro dia da exposição, no dia 1 deste mês, foi roubada uma figura da freguesia de Vila Real e partida a cabeça de uma outra (feita de xisto), do presépio de Abaças. Já na noite de sábado para domingo, ardeu uma parte do presépio da Campeã, em que os materiais escolhidos foram madeira e palha de milho. A cabeça do menino Jesus de Folhadela foi partida também neste fim de semana.