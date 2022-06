Preservar é a(mar): 10 coisas que pode fazer pelo oceano

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2050 vai existir mais plástico do que peixes no mar. Saiba o que pode fazer para reverter a situação. Liliana Silva e Pedro Zagacho Gonçalves (pedrogoncalves@cmjornal.pt) Por 14:53

#1 Diga não ao plástico



Sabia que todos os anos 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos vão parar ao mar? Este número é apontado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que alerta ainda para uma realidade mais assustadora:



Para reverter a situação é necessário reduzir drasticamente o consumo de produtos com plástico, uma vez que só uma quantidade muito pequena dos itens com este material irá ser reciclada. Pode começar com algo simples: reutilize os seus sacos de compras, utilize talheres de madeira e palhinhas de metal. Contas feitas, estará a ajudar o ambiente e a reduzir os gastos na sua carteira.

#2 Reduza a pegada de carbono



Todos os dias um quarto do dióxido de carbono produzido pelo ser humano é absorvido pelo mar e vai contribuir para um fenómeno chamado acidificação oceânica, que danifica as estruturas calcárias (como conchas e esqueletos).

Os estudos referem que já não é possível reverter a situação que tem centenas de anos, mas é possível limitar os seus impactos através da redução da pegada de carbono. Simples mudanças, como ir de bicicleta ou de transportes públicos para o trabalho, têm um impacto tremendo.



Se não dispensa da comodidade do seu carro pode sempre apostar na compra de um carro elétrico, uma tendência crescente perante os portugueses (e o resto do mundo).

#3 Apoie a pesca sustentável



Cada vez mais pessoas estão a manifestar-se contra métodos de pesca prejudiciais, como a pesca industrial, destrutiva em áreas marinhas protegidas, e a pesca de arrasto fundo. No seu dia-a-dia verifique se está a consumir pescado com o selo Marine Stewardship Council (MSC), o "único programa de certificação de pescas de peixe selvagem e etiquetagem ecológica".



O Jornal de Negócios examinou se a pesca portuguesa pode ser considerada sustentável e a MSC afirmou que ainda não existe nenhuma em Portugal com esta etiqueta.



No entanto não desanime, já existem 200 produtos à venda com o selo e 58 empresas certificadas no País!

#4 Participe nas limpezas das praias



Usar os nossos tempos livres de uma forma consciente e sustentável é benéfico para todos. Para os fãs de passeios na praia será uma boa sugestão aliar este momento à



Também poderá optar por participar nesta recolha de lixo através da moda. Leu bem: já existem marcas de roupa que reciclam o lixo encontrado nestas zonas. A Máxima conversou com a marca ECOALF, que tem o mar em mente ao produzir os seus artigos.

#5 Escolha férias amigas do ambiente



Temos um desafio para si: ao marcar as próximas férias pense se o destino selecionado respeita os recursos oceânicos. O CM fez recentemente uma infografia com a lista das praias menos poluentes de Portugal.



Vai estar a apoiar simultaneamente o turismo português e a "mãe natureza". Se preferir aproveitar os dias de descanso fora do país, já existem muitos pontos turísticos que estão a adotar uma estratégia de turismo sustentável, como a ilha do Maio, em Cabo Verde.

#6 Faça compras "verdes"



Fazer a lista de compras pode ser uma tarefa aborrecida mas é possível dar-lhe um significado mais verde ao comprar produtos amigos do ambiente e do mar. A ONU alerta que mais de metade do mundo depende de fertilizantes de azoto e fósforo na produção de alimentos mas grande parte não é utilizado sequer na fase de cultivo.



Dez milhões de toneladas de azoto vão parar ao mar todos os anos, o que se culmina num crescimento excessivo de algas e zonas mortas. Por isso, na próxima vez que se dirigir ao supermercado, experimente a seleção de produtos biológicos que não utilizam químicos e estará também a reforçar a saúde aí de casa.

#7 Pense no impacto ambiental dos animais de estimação



Por mais que gostemos dos nossos animais de estimação é importante pensar no impacto que os nossos pequenos companheiros têm no ambiente.



Se é dono de um gato tenha o cuidado de não despejar a areia pela sanita já que essa descarga pode ser bastante nociva para a vida marinha.



Tem um filho pequeno que viu o filme "Nemo" e agora quer libertar o seu peixe no oceano? Saiba que libertar um peixe de aquário nos cursos de água pode introduzir espécies perigosas para o ecossistema em causa.

#9 Envolva-se em projetos de voluntariado



Quer ter experiências novas e aprimorar as competências? O voluntariado pode ser o tipo de atividade ideal para si e que certamente valorizará o currículo. Existem projetos de voluntariado em quase todas as áreas e o oceano não poderia estar "fora da rede".



Ocean Alive, Sea Shepherd, Brigada do Mar e Movimento Ajude a Limpar a Praia, são exemplos de organizações que se dedicam a projetos deste calibre e que precisam de voluntários. Fale com a sua rede de contactos e verifique que projetos existem na sua área de residência.

#9 Aprenda enquanto se diverte



Reconhecer os problemas que estamos a causar nos nossos oceanos poderá ser meio caminho para as próximas gerações não voltarem a cometer os mesmos erros. É essencial continuar a sensibilizar a população para esta causa, especialmente tendo em conta o risco que constitui para o futuro da Homem. Eduque-se sobre o assunto e motive as pessoas à sua volta para fazer o mesmo.



Pode fazer esta aprendizagem de uma forma relaxada e divertida, seja através de um documentário ou até mesmo de um vídeo do YouTube. O conhecimento estará apenas a um click de distância. Pegue nas pipocas e aproveite os tempos livres de uma forma lúdica.