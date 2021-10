Presidente da ANA admite possibilidade de reduzir pista do Aeroporto da Horta

O presidente da Comissão Executiva da ANA/VINCI, Thierry Ligonniére, admitiu esta quarta-feira a possibilidade de a pista do Aeroporto da Horta, nos Açores, vir a ser reduzida em vez de ampliada, como pretendem as forças vivas locais.

"É verdade que existe um cenário em que as superfícies de segurança do fim da pista, as chamadas RESAS, seriam realizadas dentro da pista existente, com redução das dimensões declaradas da pista e, consequentemente, com limitações à operacionalidade do aeroporto", explicou o administrador da empresa que gere o aeroporto açoriano, durante uma audição realizada esta manhã na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República.

O presidente da ANA/VINCI admitiu que "ninguém gosta deste cenário", nem mesmo a empresa, que disse "não ter nada a ganhar" com a redução das dimensões da pista do Aeroporto da Horta, mas ressalvou que o problema até poderia ficar minimizado se a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizasse a utilização das RESA (Runway End Safety Area) para descolagem e aterragem dos aviões.